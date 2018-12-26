Son Dakika Haberleri: Bozkır'da İstişare Toplantısı Yapıldı

Bozkır'da İstişare Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

Konya'nın Bozkır ilçesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 2. dönem istişare toplantısı düzenlendi.

Bozkır'da İstişare Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Konya'nın Bozkır ilçesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 2. dönem istişare toplantısı düzenlendi.

Bozkır Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Koç, ilçe milli eğitim şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar koordinatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda 2018-2019 eğitim öğretim yılı 2. döneminde ilçede yürütülmesi planlanan konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:43 Kaynak: AA

Oltan, Konya, Bozkır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köpek Ölülerini Kefenleyip Belediye Binası Önüne Getirdi Şefkat-Der Genel Başkanı, Köpek Ölümlerine Dikkat Çekmek İçin Köpek Ölülerini Kefenleyip Belediye Önüne Bıraktı

Yapılan Son Ankette İstanbul'da AK Parti, Ankara'da CHP Önde Ücretli Olacağı Söylenen Cepten İnternet Paylaşımında Tartışmalara Son Nokta Konuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 16:40:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bozkır'da İstişare Toplantısı Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]