Bozkır'da İstişare Toplantısı Yapıldı
1 saat önce
Konya'nın Bozkır ilçesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 2. dönem istişare toplantısı düzenlendi.
Konya
'nın Bozkır
ilçesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 2. dönem istişare toplantısı düzenlendi.
Bozkır Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya Bozkır Kaymakamı Oltan
Bayraktar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Koç
, ilçe milli eğitim şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.
Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar koordinatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda 2018-2019 eğitim öğretim yılı 2. döneminde ilçede yürütülmesi planlanan konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:43 Kaynak: AA
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