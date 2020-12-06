Bozkır'da jandarma ekipleri, drone ile denetim yapıyor - Son Dakika

Konya'nın Bozkır ilçesinde, jandarma ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili denetimleri, drone ile gökyüzünden gerçekleştiriliyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Cuma günü saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına, Bozkır'da genel olarak uyulduğu gözlendi.

Yeni tip koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bozkır'da sakin bir hafta sonu yaşanıyor.

Bozkır Kaymakamlığının koordinesinde Bozkır Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hayata gerçekleştirilen çalışma ile ilçeye bağlı yoğun nüfusun yaşadığı mahallelerde drone ile sokağa çıkma denetimleri gerçekleştiriliyor.

Bozkır Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin ilk olarak Bozkır Sarıoğlan Mahallesinde gerçekleştirdiği denetimlerde, mahalle sakinlerinin sokağa çıkma yasağına büyük bir özenle riayet ettiği gözlendi.

Bozkır Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, drone denetimlerinin sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde ilçeye bağlı tüm mahallelerde gerektirileceği bildirildi.