Bozkır'da jandarma ekipleri yaralı kızıl şahine yardım eli uzattı - Son Dakika

Bozkır'da jandarma ekipleri yaralı kızıl şahine yardım eli uzattı

Konya'nın Bozkır ilçesinde, jandarma ekipleri, akarsuya düşen yaralı kızıl şahini kurtardı.

Konya'nın Bozkır ilçesinde, jandarma ekipleri, akarsuya düşen yaralı kızıl şahini kurtardı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen önleyici kolluk faaliyeti sırasında bir vatandaş, Çarşamba Çayı içerisinde kanadından yaralı bir kuş olduğu ihbarında bulundu. Ekipler, kızıl şahin olduğu belirlenen yaralı kuşu akarsuyun içerisinden çıkardı. Yaralı kızıl şahin, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

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