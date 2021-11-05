Bozkır'da "Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Projesi" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Konya'nın Bozkır ilçesinde "Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Projesi" kapsamında bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ve Bozkır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozkır ilçe merkezinde açılan stantta, "Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Projesi" hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Jandarma komutanlığı kadın personelleri tarafından kadınlara yönelik detaylı bilgilendirmelerin yapıldığı etkinlikte, talep eden kadınların telefonuna KADES uygulaması da yüklendi.

Etkinliğe, Bozkır Kaymakamı Fatmagül Dalmış, AK Parti Bozkır İlçesi Kadın Kolları ile çok sayıda vatandaş katıldı.