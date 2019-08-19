Son Dakika Haberleri: Bozkır'da karpuz hasadı yapıldı
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Bozkır'da karpuz hasadı yapıldı

56 dakika önce

Bozkır'da karpuz hasadı yapıldıSİVAS - Karasal iklimin hakim sürdüğü Sivas'ta üretilen karpuzların hasadı yapıldı.

Bozkır'da karpuz hasadı yapıldı
SİVAS - Karasal iklimin hakim sürdüğü Sivas'ta üretilen karpuzların hasadı yapıldı.
Türkiye'nin en soğuk bölgelerinden olan Sivas'ta bu yıl 50 dönüm arazide deneme üretimi yapılan karpuzların hasadı gerçekleştirildi. Bozkırda üretilen karpuzların kalitesinin ve tarla veriminin yüksek olduğu gözlendi. Hasadı yerinde takip eden Sivas Valisi Salih Ayhan, ilde farklı ürünlerin de verimli bir şekilde yetiştirilebileceğini belirterek, üreticileri tebrik etti.
Türkiye, Sivas, Genel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:41 Kaynak: İHA
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