Son Dakika Haberleri: Bozkır'da "Konya 2023 Hedefine El Ele" Projesi
Son Dakika Güncel Bozkır'da 'Konya 2023 Hedefine El Ele' Projesi

Bozkır'da "Konya 2023 Hedefine El Ele" Projesi

1 saat önce

Bozkır ilçesinde Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Konya 2023 Hedefine El Ele" projesi kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bozkır'da

Bozkır ilçesinde Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Konya 2023 Hedefine El Ele" projesi kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Konya 2023 Hedefine El Ele " projesi kapsamında Bozkır Derviş Mustafa Öztunç ilkokulu idareci, öğretmen ve öğrencileri "Elim Sende" diyerek, Sorkun ilkokuluna yapmış oldukları sosyal ve kültürel gezinin ilk ayağını tamamlandı.

Bozkır Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada "Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Konya 2023 Hedefine El Ele" projesi kapsamında Bozkır Derviş Mustafa Öztunç ilkokulu idareci, öğretmen ve öğrencilerinin "Elim Sende" diyerek Sorkun ilkokulunu ziyaret ederek gönül köprüsü kurdukları ifade edildi.

Proje kapsamında kardeş okul olan Derviş Mustafa Öztunç 3/A ve 3/C sınıfı öğrencileri Sorkun ilkokulunu ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Bozkır, Sorkun, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:16 Kaynak: AA
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