Bozkır'da KOP destekli projelerin tanıtımı yapıldı - Son Dakika

Bozkır ilçesinde 2017-2019 yılları arasında Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen projelerin tanıtım toplantısı yapıldı.

Bozkır'da son iki yılda KOP tarafından desteklenen projelerin anlatıldığı proğramda konuşan İlçe Belediye Başkanı Sadettin Saygı, Bozkır'ın, coğrafi şartlar nedeniyle tarım ve hayvancılığın temel geçim kaynağı olduğunu bu bağlamda devletin tüm kurumlarıyla işbirliği içerisinde projeler ürettiklerini söyledi.

Sosyal alandan turizme, tarımdan hayvancılığa ve meyve sebze yetiştiriciliğine kadar birçok alanda üretilen projelerle Bozkır'ın gelişimini ve değişimini sağlamaya devam edeceklerini belirten Başkan Saygı, projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar da, Bozkır'ın tarım ve hayvancılıkta daha da önemli mesafeler alması için hayata geçirilecek olan nice projelere hep birlikte imza atmayı hedeflediklerini söyledi.



Konuşmaların ardından KOP tarafından destek verilen projelerin tanıtımı yapıldı.

Bozkır'da Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından sırasıyla, "KOP Destekliyor Bozkır Balı Markalaşıyor, KOP Destekliyor Bozkır Makineleşiyor, KOP Destekliyor Bozkır Tarımı Makineleşiyor, Kop Destekliyor Kildere Üretiyor Kooperatif Pazarlıyor, Kop Destekliyor Bozkır Sera ile Hayat Buluyor" projelerine destek veriliyor.

Etkinliğin sonunda Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, günün anısına KOP Başkanı İhsan Bostancı'ya, TKDK Konya İl Koordinatörü Hakan Doğan'a TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hepokur ve Tarım ve Orman Konya İl Müdür Yardımcısı Esat Altuntaş'a Bozkır sancağı hediye etti.