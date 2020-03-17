Bozkır'da koronavirüse karşı dezenfekte yapıldı - Son Dakika
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Bozkır'da koronavirüse karşı dezenfekte yapıldı

26 dakika önce

Konya'nın Bozkır ilçesinde, koronavirüse (Kovid-19) karşı başlatılan dezenfekte çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Bozkır'da koronavirüse karşı dezenfekte yapıldı, System.String[]

Konya'nın Bozkır ilçesinde, koronavirüse (Kovid-19) karşı başlatılan dezenfekte çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüse karşı bir dizi tedbir ve önleyici eylem planını uyguladıklarını belirtti.

Saygı, ilçe genelindeki cami, okul, kamu kurumu, parklardaki çocuk oyun gurubu, bank, kamelya ve vatandaş yoğunluğunun olduğu alanlarda dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Saygı, şunları ifade etti:

"52 mahallemizin tamamında da dezenfekte çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Ayrıca ilçemizde faaliyet gösteren esnaflarımızı zabıtalarımız aracılığıyla bilgilendirmeye devam ediyoruz. Esnaflarımızın eldiven ve maske kullanması için hemen hemen her gün uyarılarda bulunuyoruz. İçişleri Bakanlığımızın ve Valiliğimizin koronavirüse karşı yayınlamış olduğu genelge ile birlikte belediyemiz bünyesindeki çay ve taziye çadırlarımız da bu süre boyunca hizmet veremeyecek. Daha önceden etkinlik takvimine göre planlanan konferans ve toplantıları da geçici süreliğine iptal ettik."

Sadettin Saygı, Bozkır, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 07:22 Kaynak: AA
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