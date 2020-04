Bozkır'da Kovid-19 ile mücadele çalışmaları yoğun şekilde sürüyor - Son Dakika

Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, ilçe genelinde yeni tip koronavirüs ile mücadelenin topyekun devam ettiğini ve her geçen gün daha da sıklaştırıldığını belirtti.

Saygı, yaptığı açıklamada, ilçenin tüm kurumlarıyla birlikte iş birliği içerisinde çalışmaya devam ettiklerini vurgulayarak, bugüne kadar Bozkır'da bir sorun yaşanmadığını, sorun olmaması için üst düzey çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Kovid-19 ile mücadelede ilçedeki kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının el ele verdiklerini aktaran Saygı, şunları kaydetti:

"Bir yandan Vefa Grubumuzla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılarken, diğer yandan vatandaşlarımıza el dezenfektanı ve maske dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar ilçemizi baştan sona 2 defa dezenfekte ettik. İlçemizde sıklıkla toplu bir şekilde kullanılan her yeri ayrı ayrı dezenfekte ettik. İlçemiz merkezine el dezenfekte standı yerleştirdik. İlçemize giriş ve çıkışları daha kontrollü bir şekilde yapmak için tali yolları kapattık. Ulaşımı ana yollardan sağlıyoruz. İlçe pazarımızı belirli oranda kısıtladık. Başta ASEM merkezimiz olmak üzere gönüllü kadınlarımızla birlikte maske dikim kampanyası başlattık. BİMDER, bizim de desteklediğimiz askıda ekmek kampanyası başlattı. Bizler tüm kurumlar olarak bu çalışmaları yoğun bir şekilde yürütürken, vatandaşlarımızın da tüm uyarılara uymasını önemle rica ediyorum. Vakanın başladığı ilk günden bu yana dediğimiz gibi çok mecbur kalmadıkça evlerinizden çıkmayın. Bizler, sizlerin sağlığı için gecemizi gündüzümüze katarak çalışırken, hemşehrilerimizin de bu konuda bizlere yardımcı olmasını temenni ediyorum. Çünkü Kovid-19 ile her an yüzleşebiliriz."