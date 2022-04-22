Bozkır'da kurallara uymayan sürücülere cezai işlem yapılıyor - Son Dakika
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Bozkır'da kurallara uymayan sürücülere cezai işlem yapılıyor

22.04.2022 17:14
Bozkır'da kurallara uymayan sürücülere cezai işlem yapılıyor

Konya'nın Bozkır ilçesinde HGS ve PST kameralarından kurallara uymayan sürücülere cezai işlem yapılıyor.

Konya'nın Bozkır ilçesinde HGS ve PST kameralarından kurallara uymayan sürücülere cezai işlem yapılıyor.

Bozkır ilçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentin nüfus hareketliliği ve yoğunluğunun kameralarca takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlçe merkezinde ve şehir girişinde bulunan HGS ve PST kameralarından ve belirli noktalarda gerçekleştirilen denetimlerde kuralara uymayan ve kemer takmayan çok sayıda vatandaşa cezai işlem yapıldı. Sürücülerin cezai işleme maruz kalmaması için trafik kurallarına uymasını rica ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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Hızlı Geçiş Sistemi, Emniyet Müdürlüğü, Bozkır, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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