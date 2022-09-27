Konya'da sezonun son üzümleri sergi altında kurutuluyor - Son Dakika
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Konya'da sezonun son üzümleri sergi altında kurutuluyor

27.09.2022 16:36
Konya'da sezonun son üzümleri sergi altında kurutuluyor

Bozkır'da kurutulmuş üzüm üreticisi Yusuf İrgin, son kurutmalık üzümlerini yağmurdan korumak için sergi altına serdi.

Bozkır'da kurutulmuş üzüm üreticisi Yusuf İrgin, son kurutmalık üzümlerini yağmurdan korumak için sergi altına serdi.

Hamzalar Mahallesinde üzüm yetiştiriciliği yapan Yusuf İrgin, AA muhabirine, sonbaharın gelmesiyle üzüm mevsiminin de sona erdiğini belirtti.

Taze olarak sofraları süsleyen üzümden pekmez yaptıklarını ve kuru üzüm olarak da sattıklarını anlatan İrgin, "Mevsim itibariyle ara ara yağmurlar yağıyor. Bu sene ben üzüm sergimi geç serdim. Üzümler kıvamına gelsin diye bekledim. Mahsulümü yağmurdan korumak için sera benzeri örtü altında kurutuyorum. Mahsulümüz tarlada kururken hava karardı, yağmur mu yağacak veya fırtına çıktı toz toprak ürünümüze mi karışacak kaygısı çekmemek için bu şekilde bir yöntem uyguladık." diye konuştu.

İrgin, 5 kilogram üzümün kurutulmasından bir kilogram kuru üzüm elde ettiklerini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da sezonun son üzümleri sergi altında kurutuluyor - Son Dakika

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