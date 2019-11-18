Son Dakika Haberleri: Bozkır'da mahalle sakinleri fidan dikti
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Bozkır'da mahalle sakinleri fidan dikti

6 saat önce

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesinde vatandaşlar, mahallenin girişlerine fidan dikti.

Bozkır'da mahalle sakinleri fidan dikti, System.String[]

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesinde vatandaşlar, mahallenin girişlerine fidan dikti.


Fidan dikim etkinliğinde, 350 ıhlamur ve dut fidanı toprakla buluştu. Bozkır ilçesine her yıl geleneksel fidan yardımında bulunan Av. Mehmet Gün tarafından temin edilen ıhlamur ve dut fidanları, çocuk, genç ve yaşlı demeden her yaştan mahalle sakiniyle dikildi.


Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği fidan dikim etkinliği sonrasında, Bozkır usulü etli bulgur pilav ikramında bulunuldu.


Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan mahalle muhtarı Hüseyin Özkaya, "Mahallemizde gencinden yaşlısına varıncaya kadar çok güzel bir ağaç dikimi gerçekleştirdik. Hemşehrimiz Mehmet Gün'den temin ettiğimiz fidanlar mahallemizin girişlerine mahalle sakinlerinin katılımı ile dikildi. Dikim sonrasında gönüllülerimizin desteği ve tüm köylünün katılımı ile Üçpınar usulü etli bulgur pilav ikramını da gerçekleştirdik. İleriki günlerde de diktiğimiz fidanların hayvanlardan zarar görmemesi için telleme çalışması yapacağız."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:46 Kaynak: AA
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