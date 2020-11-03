Bozkır'da mahalleler kadın gözüyle inceleniyor - Son Dakika

Bozkır Belediye Başkanı eşi Sedef Saygı ve Bozkır Belediyesi bayan meclis üyeleri, Sarıoğlan, Hamzalar, Armutlu ve Kuzören mahallerindeki kadınlarla bir araya geldi.

Bozkır Belediyesi adına gerçekleştirilen ziyaretlerde, kadınların istek ve talepleri dinlendi.

İlçe merkezinde ve mahallelerde devam eden çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Sadettin Saygı, "Bozkır'ımızın 52 mahallesinde çalışmalarımızı zamana yayarak devam ettiriyoruz." dedi.

Gelecek yıl 52 mahalleyi birbirinden ayırt etmeden hizmet etmek için plan ve programları yaptıklarını ifade eden Saygı, şunları kaydetti:

"Yapılacak hizmetleri daha elverişli kılmak için mahalle ziyaretlerimizi son iki haftadır öncelikle bayanlarımızın istek ve taleplerini dinleyerek bu süreci başlattık. Önümüzdeki aylarda bu süreci daha da sıklaştırarak yoğunluğumuzu kırsal mahallelere vereceğiz. Küçüğünden büyüğüne, kadınından erkeğine, birbirimize fikirler vererek bilgi alışverişi yaparak hep birlikte Bozkır'ımıza hizmet edeceğiz ."