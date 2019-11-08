Bozkır'da Mevlid-i Nebi gecesi düzenlendi

Bozkır ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Bozkır Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Mevlid-i Nebi gecesi düzenlendi.

Bozkır Belediyesi düğün salonunda gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşu, İstiklal Marşı ve bir öğrencinin Kuran-ı Kerim tilaveti ile sürdü.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan ilçe Müftüsü Seyit Böğet "Öncelikle birini anlamak için onu tanımak lazım, Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) rehberimiz ve son yol göstericimiz olduğuna göre öncelikle onu tanımamız gerekiyor. Bozkır Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimiz çok güzel bir program hazırlamışlar Peygamberimizin (S.A.V) hayatından kesitler ve hadisler sunacaklar. Bu etkinlikle de rehberimizi anlama ve onla buluşturmaya çalışacaklar. Öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum." dedi.

Bozkır Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında gerçekleştirmiş olduğu etkinliklerin sinevizyon gösterisi sonrasında Bozkır Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından günün anlam ve önemine uygun şiirler ve naatlar seslendirdi.

Etkinlik sonrasında öğrenci, öğretmen ve protokol üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.