Bozkır'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika

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Bozkır'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı
6 saat önce
Konya'nın Bozkır ilçesinde, motosikletin çarptığı öğrenci yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:30 Kaynak: AA
Konya'nın Bozkır ilçesinde, motosikletin çarptığı öğrenci yaralandı.
O.Y. yönetimindeki 32 PL 065 plakalı motosiklet, okuldan çıkan ve yolun karşısına geçen lise öğrencisi H.A'ya (15) çarptı.
Kazada yaralanan H.A, 112 Acil Servis ekiplerince Bozkır Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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