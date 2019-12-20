Bozkır'da namaz konulu konferans düzenlendi - Son Dakika
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Bozkır'da namaz konulu konferans düzenlendi

6 saat önce

Bozkır'da, Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Derneği (Bimder) tarafından "Namaz Mümin'in Miracıdır" konulu konferans düzenlendi.

Bozkır'da namaz konulu konferans düzenlendi, System.String[]

Bozkır'da, Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Derneği (Bimder) tarafından "Namaz Mümin'in Miracıdır" konulu konferans düzenlendi.

Programın açılış konuşmasını yapan Bozkır İmam hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Derneği Başkanı Mehmet Görür, "Gençliğimize hizmet edebilmek için ilçemizde devamlı olarak yeni projeler üretmeyi amaçlamaktayız. Kurulduğumuz günden itibaren tüm kurum kurum ve kuruluşlarımızla devamlı dirsek teması içerisinde bulunarak ilçede güzel hizmetler yaptığımıza inanıyorum. Hayata geçirmiş olduğumuz programlarda paydaş olarak bizlerin her zaman yanında yer alan Bozkır Kaymakamlığımıza, Bozkır Belediyemize, Bozkır İlçe Müftülüğümüze ve Bozkır Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve her daim desteklerini esirgemeyen hayırseverlerimize dernek yönetimimiz adına ayrı ayrı teşekkür ederiz." dedi.

Konferansın konuşmacısı ilahiyatçı yazar Ahmet Bulut, konferansta namazın önemine vurgu yaparak, genç yaşlı ayrımı yapmadan herkesin namazına büyük önem vermesi ve mutlaka kılması gerektiğini söyledi.

Gençlerin özellikle kitap okuma alışkanlığına sahip olmaları gerektiğini belirten Bulut, konuşmasında sık sık yaşadığı olaylardan örnek verdi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:32 Kaynak: AA
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