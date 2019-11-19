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Bozkır'da öğretmenler için Türk Sanat Müziği dinletisi düzenlendi

6 saat önce

Bozkır ilçesinde Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede görev yapan öğretmenlere Türk Sanat Müziği dinletisi yapıldı.

Bozkır'da öğretmenler için Türk Sanat Müziği dinletisi düzenlendi, System.String[]

Bozkır ilçesinde Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede görev yapan öğretmenlere Türk Sanat Müziği dinletisi yapıldı.

Bozkır Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen Türk Sanat Müziği dinletisi etkinliğinde emekli müzik öğretmeni Metin Erdem, Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Hasan Tutumlu ve Bozkır Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda öğretmenlik yapan Kürşat Pektaş, Ömer Vehbi Kapçı, Raziye Koçak ve Mustafa Demir sahne aldı.


Bozkır ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ara dönemde mesleki çalışma programının uygulaması olarak Türk Sanat Müziği dinletisi gerçekleştirerek ilçemizde görev yapan öğretmenlerimizin moral ve motivasyonunun artırılması amaçlandı." denildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:18 Kaynak: AA
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