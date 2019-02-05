Son Dakika Haberleri: Bozkır'da Okul İdarecilerine Kurs Verildi

Bozkır'da Okul İdarecilerine Kurs Verildi

1 saat önce

Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bozkır ilçesindeki okul idarecilerine "Soruşturma Teknikleri" konulu kurs verildi.

Bozkır'da Okul İdarecilerine Kurs Verildi, System.String[]
Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bozkır ilçesindeki okul idarecilerine "Soruşturma Teknikleri" konulu kurs verildi.

Bozkır Halk Eğitim Merkezi Konferans salonunda verilen seminerde, açılış konuşması Bozkır İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Kılınç yaptı.

Daha sonra Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli Müfettiş Sait Şen, soruşturma teknikleri ve inceleme konularında katılımcılara sunum yaptı.

Seminerde, disiplin cezasının amacının kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlilerinin, görevlerini yetki ve sorumlulukları dahilinde yerine getirmelerini sağlamak, bu görevlilerin çalışma düzeni için sağlanan koşulları ve çalışma düzenini bozucu eylemlerde bulunmalarını önlemek olduğu belirtildi.

Seminerde ayrıca, katılımcılara ön inceleme raporunda dikkat etmeleri gerekilen konularda da detaylı bilgi verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:28 Kaynak: AA

Bozkır, Güncel
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