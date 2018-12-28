Bozkır'da Okul Temelli Ölçme Değerlendirme Sistemi Bilgilendirme Toplantısı
2 saat önce
Konya'nın Bozkır ilçesinde Fen ve Teknoloji öğretmenlerine Okul Temelli Ölçme Değerlendirme Sistemi hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.
Konya
'nın Bozkır
ilçesinde Fen ve Teknoloji öğretmenlerine Okul Temelli Ölçme Değerlendirme Sistemi hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.
Bozkır Halk Eğitim Müdürlüğünün konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Ölçme Değerlendirme Merkezinde görevli Ali Kemal
Eker tarafından Bozkır ilçesinde görevli Fen ve Teknoloji öğretmenleri ile okul idarecilerine Okul Temelli Ölçme Değerlendirme Sistemi anlatıldı.
Eker, sistem hakkında öğretmenleri ve idarecileri, bilgilendirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:13 Kaynak: AA
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