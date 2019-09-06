Bozkır'da okullar eğitime hazır

Konya'nın Bozkır ilçesinde okul bahçeleri yeni eğitim ve öğretim dönemine hazırlanıyor.

Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, çocukların sağlıklı ortamlarda eğitim alması için okul bahçelerinde çevre düzenlemesi yapıldığı belirtildi.

İlçe ve mahallelerdeki okul bahçelerinde asfalt yapımının sürdüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Lokman Hekim MTAL ve Bozkır Anadolu Lisesinin asfalt çalışmaları tamamlandı. Bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkısı bulunan ve saha çalışmalarımızda bizlere yön veren Bozkır Kaymakamımız Oltan Bayraktar'a, Konya Büyükşehir Belediyesine ve Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı'ya, ayrıca bu işin oluşumunda katkısı bulunan herkese teşekkür ederiz."

Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar ise yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek okul yöneticilerinden bilgi aldı.