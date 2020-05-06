Bozkır'da polis ekiplerinden "Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda" uygulaması

Konya'nın Bozkır ilçesinde, Karayolu Trafik Haftası kapsamında "Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda" bilgilendirme ve trafik denetimleri gerçekleştiriliyor.

Konya'nın Bozkır ilçesinde, Karayolu Trafik Haftası kapsamında "Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda" bilgilendirme ve trafik denetimleri gerçekleştiriliyor. Her yıl Mayıs ayının birinci haftasında kutlanan Karayolu Trafik Haftası bu yıl Koronavirüs tedbirleri kapsamında kutlanırken, Bozkır Emniyet Amirliği Trafik Denetleme ekipleri ilçe girişlerinde yer alan denetim noktalarında hafta dolayısıyla hazırlanan broşürleri dağıttı. Bu yıl İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce hafta dolayısıyla hazırlanan afişlerde, "Evdeyim ama trafik kuralları aklımda" sloganıyla uyarılarda bulunuluyor. Bozkır Emniyet Amirliği Trafik Denetleme ekipleri ilçe girişlerinde gerçekleştirilen uygulama noktalarında ve ilçe merkezinde trafiğin yoğun olduğu noktalarda hazırlanan broşürleri dağıtarak hafta hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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