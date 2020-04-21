Bozkır'da Ramazan ayı öncesi 650 aileye yardımlar ulaştırılıyor - Son Dakika

Bozkır'da Ramazan ayı öncesi 650 aileye yardımlar ulaştırılıyor

Konya'nın Bozkır ilçesinde, Ramazan Ayı'na girerken ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için Kaymakamlığın başlattığı yardım kampanyası devam ediyor.

Konya'nın Bozkır ilçesinde, Ramazan Ayı'na girerken ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için Kaymakamlığın başlattığı yardım kampanyası devam ediyor. Bozkır Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen kampanya kapsamında Bozkır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının belirlemiş olduğu 650 aileye gıda ve hijyen kolisi yardımı yapıldı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada "Kampanyamıza destek olan ve yardımlarımızın vatandaşlarımıza ulaşmasında çaba sarfeden ilçemizin sivil toplum kuruluşları, BİMDER, Bozkırlılar Vakfı, Bozkırlılar Derneği, İHH Bozkır Temsilciliğine ve Bozkırlı hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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