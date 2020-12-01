Bozkır'da ruhsatsız silahlar ele geçirildi - Son Dakika

Konya'nın Bozkır ilçesinde, polis ekipleri tarafından ruhsatsız av tüfekleri ve tabanca ele geçirildi.

Bozkır Emniyet Amirliği ekiplerinin, ilçe merkezinde yaptığı rutin devriyede, şüpheli davranışlarda bulunan R.A'nın arabasında yaptığı aramada, tabanca ile ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Zanlının irtibatlı olduğu H.A. ve A.T'nin de ev ve araçlarında eş zamanlı yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve 21 av tüfeği fişeği bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.