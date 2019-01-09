Bozkır'da Sarıkamış Şehitleri Kar Yağışı Altında Anıldı

Bozkır ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen 90 bin asker için bir araya gelen vatandaşlar, kar yağışı altında Sarıkamış şehitlerini andı.

Bozkır ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen 90 bin asker için bir araya gelen vatandaşlar, kar yağışı altında Sarıkamış şehitlerini andı.





Bozkır ilçesinde, Bozkır Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Sarıkamış şehitlerini 104. yılında anma programı düzenlendi.



Bozkır Anıt Meydanı'nda toplanan vatandaşlara yürüyüş öncesi Türk bayrağı dağıtıldı.



Ellerinde Türk bayraklarıyla yağan kar altında Anıt Meydanı'ndan, Bozkır Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü hizmet binasına kadar yürüyen ilçe protokolü ve gerisindeki katılımcılarla beraber yürüyüş tamamladı.



Sarıkamış şehitlerinin anılması için gerçekleştirilen etkinliğe, Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün, daire amirleri, STK temsilcileri, yurt öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı, tüm şehitler adına yapılan duanın ardından son buldu.

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