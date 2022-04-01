Bozkır'da sessiz okuma etkinliği yapıldı - Son Dakika
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Bozkır'da sessiz okuma etkinliği yapıldı

01.04.2022 14:30
Bozkır'da sessiz okuma etkinliği yapıldı

Bozkır'da Kütüphaneler Haftası dolayısıyla sessiz okuma etkinliği düzenlendi.

Bozkır'da Kütüphaneler Haftası dolayısıyla sessiz okuma etkinliği düzenlendi.

Bozkır Meslek Yüksekokulu'ndaki etkinliğe, öğrenciler ve akademisyenler katıldı.

Okul Müdürü Öğretim Görevlisi Emin Emre Öztürk, kitap okumanın önemine dikkat çekerek, "Bir ülkede bulunan kütüphane sayısı, o ülkenin gelişmişlik düzeyini göstermektedir. Ülkemizde kütüphane sayısı gittikçe artmaktadır. Kütüphanelerimizden hep birlikte daha fazla faydalanmalıyız."ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, okul kütüphanesinden en fazla yararlanan öğrenciler ödüllendirildi.

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Öğretim Görevlisi, okul müdürü, Emre Öztürk, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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