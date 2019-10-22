Son Dakika Haberleri: Bozkır'da sonbahar
Son Dakika Yerel Bozkır'da sonbahar

Bozkır'da sonbahar

1 saat önce

Bozkır'da sonbahar Sivas'ta Paşabahçe Mesire alanında Sonbaharın gelmesiyle birlikte ağaçların sarı renge bürünmesi güzel görüntüler oluşturduSİVAS - Sivas'ta Paşabahçe Mesire alanında Sonbaharın gelmesiyle birlikte ağaçların sarı renge bürünmesi kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bozkır'da sonbahar

Sivas'ta Paşabahçe Mesire alanında Sonbaharın gelmesiyle birlikte ağaçların sarı renge bürünmesi güzel görüntüler oluşturdu

SİVAS - Sivas'ta Paşabahçe Mesire alanında Sonbaharın gelmesiyle birlikte ağaçların sarı renge bürünmesi kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bozkır kentlerinden Sivas'ta Sonbaharın gelişi ile ağaçların yapraklarının sararması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sivas kent merkezinde bulunan Paşabahçe Mesire Alanı'nda sonbaharın gelmesiyle birlikte sararan yapraklar renk cümbüşü oluşturdu. Kuruyan yaprakların uçuştuğu sonbahar renklerinin adeta tüm tonlarının görülebildiği mesire alanı sonbaharı sevenlerin uğrak yeri oldu. Yere düşen yaprakları süpürme görevi ise temizlik işçileri tarafından aralıksız devam ediyor.

Vatandaşlarda Sonbaharın gelmesiyle birlikte oluşan kartpostallık görüntüleri fırsat bilerek fotoğraf çekildiklerini söylediler.

Bozkır'da sonbahar

Paşabahçe, Sivas, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Canlı yayında mesajı ifşa olan Şeyma'dan ilk açıklama: Anlayış istiyorum
Davutoğlu'nun kuracağı partinin İstanbul'daki merkezi, Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi Kemal Kılıçdaroğlu, arabada sigara içme yasağına tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 16:42:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bozkır'da sonbahar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]