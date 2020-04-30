Bozkır'da sosyal parkın çalışması tamamlanıyor - Son Dakika

Bozkır Belediyesince ilçe merkezinde yeni kütüphane binasının yanında yer alan atıl arsa üzerine yapılan sosyal parkın çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Sadettin Saygı, Bozkır'ın sosyal alan sayısını çoğaltmaya, ilçenin yeşil dokusunu koruyup arttırmaya devam ettiklerini söyledi.

Yapılan çalışmayla birlikte Çarşamba Çayı kenarının bir bütün haline geldiğini anlatan Saygı, şunları kaydetti:

"Kordon boyunun daha sosyal hale gelmesi için bir bütünlük oluşturacak yeni parkımızda çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda buradaki çalışmalarımızı tamamlayacağız ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu parkımızı diğer parklarımızdan ayıran özelliğimiz, yeşile verdiğimiz önemdir.

Bu parkımızda bitki çeşitliliğini ön planda tuttuk, ayrıca yürüyüş ve dinlence alanları oluşturduk. Daha önce yapmış olduğumuz yürüyüş yoluyla birlikte de entegre olarak kordon boyu tamamen bir bütün haline geldi. Yaz aylarında en çok kullanılan mekanların başında gelecek olan parkımız ve kordon boyu, ilçemize hayırlı olsun."