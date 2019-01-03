Bozkır'da Sportif Faaliyetler Planlaması
26 dakika önce
Bozkır ilçesinde ilçedeki okullarda gerçekleştirilecek sportif faaliyetler ve spor kursları konusunda planlama yapıldı.
Bozkır ilçesinde ilçedeki okullarda gerçekleştirilecek sportif faaliyetler ve spor kursları konusunda planlama yapıldı.
Bozkır Halk Eğitim Müdürlüğü'nde Bozkır İlçe Kaymakamı Oltan
Bayraktar'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda, ilçede yapılacak sportif faaliyetler ve spor kursları konusunda planlamalar düzenlendi.
Milli Eğitime bağlı okullarda uygulanabilecek okul sporları ve öğrencilere eğitim verilecek spor branşları belirlendi.
Yapılan planlamalar çerçevesinde söz konu spor aktiviteleri ilçe genelinde 2018-2019 Eğitim Öğretim döneminde uygulamaya geçirilecek.
Toplantıya Kaymakam Bayraktar'ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü, Halk Eğitim Müdürü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü ile ilçedeki okullarda görev yapan beden eğitimi öğretmenleri katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:59 Kaynak: AA
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