Bozkır'da üniversite öğrencilerine ilk yardım eğitimi verildi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bozkır'da üniversite öğrencilerine ilk yardım eğitimi verildi. - Son Dakika

Bozkır'da üniversite öğrencilerine ilk yardım eğitimi verildi.

6 saat önce

Konya'nın Bozkır ilçesinde üniversite öğrencilerine Bozkır Devlet Hastanesinde ilk yardım eğitimi verili.Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksek Okulunda Elektrik, Tıbbi Dokümantasyon ve Mimari Restorasyon öğrencilerine Bozkır Devlet Hastanesinde Dr.

Bozkır'da üniversite öğrencilerine ilk yardım eğitimi verildi., System.String[]

Konya'nın Bozkır ilçesinde üniversite öğrencilerine Bozkır Devlet Hastanesinde ilk yardım eğitimi verili.

Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksek Okulunda Elektrik, Tıbbi Dokümantasyon ve Mimari Restorasyon öğrencilerine Bozkır Devlet Hastanesinde Dr. Kadir Berkant Yılmaz ve Acil Tıp Teknisyeni Bilal Böyük tarafından ilk yardım eğitimi verildi.

Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksek Okulu Öğretim görevlisi Sema Yılmaz kontrolünde Bozkır Devlet Hastanesine ziyaret eden öğrenciler, acil durumlarda nasıl müdahale edilmesi konusunda eğitimler aldı.

Selçuk Üniversitesi, Bozkır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir?

Son Dakika Haberleri
20:58 RTÜK'ten Halk TV'ye "MİT mensuplarının kimliklerini ifşa etmek"ten ceza
20:57 YASADIŞI BAHİS OYNATAN ŞÜPHELİLERE NEFES KESEN OPERASYON
20:55 AB Komisyonu, Yunanistan'dan şiddete karşı soruşturma bekliyor
20:54 Filistinli vekiller, Mavi-Beyaz İttifakı heyeti ile bir araya geldi
20:52 Edirne'de çalışma izni olmayan 8 kişi yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 21:01:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bozkır'da üniversite öğrencilerine ilk yardım eğitimi verildi. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]