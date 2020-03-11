Bozkır'da üniversite öğrencilerine ilk yardım eğitimi verildi. - Son Dakika

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Bozkır'da üniversite öğrencilerine ilk yardım eğitimi verildi.
6 saat önce
Konya'nın Bozkır ilçesinde üniversite öğrencilerine Bozkır Devlet Hastanesinde ilk yardım eğitimi verili.Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksek Okulunda Elektrik, Tıbbi Dokümantasyon ve Mimari Restorasyon öğrencilerine Bozkır Devlet Hastanesinde Dr.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:22 Kaynak: AA
Konya'nın Bozkır ilçesinde üniversite öğrencilerine Bozkır Devlet Hastanesinde ilk yardım eğitimi verili.
Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksek Okulunda Elektrik, Tıbbi Dokümantasyon ve Mimari Restorasyon öğrencilerine Bozkır Devlet Hastanesinde Dr. Kadir Berkant Yılmaz ve Acil Tıp Teknisyeni Bilal Böyük tarafından ilk yardım eğitimi verildi.
Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksek Okulu Öğretim görevlisi Sema Yılmaz kontrolünde Bozkır Devlet Hastanesine ziyaret eden öğrenciler, acil durumlarda nasıl müdahale edilmesi konusunda eğitimler aldı.
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