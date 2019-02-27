Bozkır'da Üreticilere Ücretsiz Nohut ve Macar Fiği Tohumu Dağıtılacak
17 dakika önce
Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında uygulama sahasında yer alan Bozkır'daki üreticilere ücretsiz nohut ve Macar fiği tohumu dağıtılacak.
Göksu
Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında uygulama sahasında yer alan Bozkır
'daki üreticilere ücretsiz nohut ve Macar fiği tohumu dağıtılacak.
Alınan bilgiye göre, Konya
'nın Bozkır ilçesinde ÇKS verilerine göre tarihleri arasında belirlenen mahallelerden gelen ÇKS'ye kayıtlı üreticilere ücretsiz nohut ve Macar fiği tohumu desteği verilecek.
Konuya ilişkin olarak Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"Nohut tohumu almak isteyen üreticilerin güncel ÇKS Belgeleri ile İlçe Müdürlüğümüze başvurmaları halinde başvuru evrakları tamamlanmaktadır. Çiftçiler en az 2 dekar en fazla 12 dekar alanda ekim yapmak için tohum talebinde bulunulabilir. Proje kapsamında faydalanıcı olarak belirlenen her bir üreticiye 25 kilogram ile 100 kilogram arasında tohum hibe desteği sağlanacaktır. İlçe müdürlüğümüzce bu yıl dağıtılacak tohum miktarı 7 bin 875 kilogramdır.
Macar fiği tohumu almak isteyen üreticilerin güncel ÇKS Belgeleri ile İlçe Müdürlüğüne başvurmaları halinde başvuru evrakları tamamlanmaktadır. En az 2 dekar en fazla 12 dekar alanda ekim yapmak için tohum talebinde bulunulabilir. Proje kapsamında faydalanıcı olarak belirlenen her bir üreticiye 25 kilogram ile 100 kilogram arasında tohum hibe desteği sağlanacaktır.
Müdürlüğümüzce Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında bu yıl dağıtılacak tohum miktarı 12 bin 500 kilogramdır."
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:31 Kaynak: AA
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