Bozkır'da jeotermal suyla üretip dünyaya pazarlıyor

Sivas'ta jeotermal suyla ısıtılan 40 dönümlük serada üretilen domatesler Dünya'ya ya pazarlanıyor

SİVAS - Sivas'ta jeotermal suyla ısıtılan 40 dönümlük serada üretilen domatesler Dünya'ya ya pazarlanıyor.

Sivas'ta Sivas Belediye Başkanlarından Sami Aydın, kurduğu 40 dönüm alana sahip jeotermal sera ile bir ilke imza attı. Aydın, Sivas'ın dondurucu soğuklarına rağmen, jeotermal su ile ısıttığı dev serada domates üretmeyi başardı. Jeotermal tarımın gelişmesinde öncülük yapan Aydın, şimdi ürettiği domatesleri tüm Dünya'ya pazarlıyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan, serayı ziyaret edip Sami Aydın'dan üretim ve ihracat aşamalarıyla ilgili bilgi aldı. Bölgede jeotermal seracılığı geliştirmek ve sera kümelenmesini sağlamak için çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Vali Salih Ayhan, "Sivas'ta üretilen yerli domateslerimiz, dünyanın dört bir tarafında insanlara damak tadı olacak." dedi.

Sivas'ta kış mevsiminin sert geçmesi ve iklim şartlarının elverişsiz olması nedeniyle domates üretiminin yapılamadığını söyleyen Vali Ayhan, "Jeotermal kaynağın ve modern teknolojinin bir araya gelmesiyle bugün Sivas'tan dünyaya domates ihracatı yapabiliyoruz. Öncelikle hayal edilerek başlanan bu projede, güçlü bir irade sonucu büyük bir tarımsal potansiyel ortaya çıkmış durumda." diye konuştu.

Sivas'ta büyük bir tarımsal potansiyel varlığını kamuoyuyla paylaşmanın mutluluk verici olduğunu kaydeden Vali Ayhan, "Sivas'ın tarımsal potansiyeli hep yüksekti. Bu devasa yatırımla birlikte bu daha da tescillenmiş oldu. Artık Sivas'ımızın suyu ve toprağından üretilen yerli ve milli domateslerimiz dünyanın dört bir tarafında insanlara damak tadı olacak. İnşallah bu bölgede çok önemli istihdamlar olmaya devam edecek. Sivas güzelliklerle anılan sürekli üretimle özdeşleşen ve üretim üssü olan bir şehir olacağına inanıyoruz. Buna yönelik çalışıyoruz. Yatırımcımıza teşekkür ediyorum. Bol bereketli kazançlar diliyorum." şeklinde konuştu.