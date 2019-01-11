Son Dakika Haberleri: Bozkır'da Uygulanan Tarım Projeleri Değerlendirildi

Bozkır'da Uygulanan Tarım Projeleri Değerlendirildi

49 dakika önce

Bozkır ilçesinde düzenlenen toplantıda ilçesindeki tarımsal alanda uygulanan projeler ele alındı.

Bozkır'da Uygulanan Tarım Projeleri Değerlendirildi, System.String[]
Bozkır ilçesinde düzenlenen toplantıda ilçesindeki tarımsal alanda uygulanan projeler ele alındı.

Bozkır İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde Kaymakam Oltan Bayraktar başkanlığında yapılan toplantıda, Bozkır'da 2018 yılında uygulanan projelerin sonuçlarının değerlendirilmesi ve 2019'da planlanması yapılan projelerin ve kaynaklarının etkin kullanımı masaya yatırıldı.

İlçe Kaymakamı Oltan Bayraktar toplantıda yaptığı konuşmada, "İlçemizde tarımsal faaliyetlerin desteklenmesine büyük önem veriyoruz. Üretime yapılan tüm destekler geri dönüşleri itibariyle başta bölgemiz olmak üzere tüm ülkemizin ekonomisi için büyük önem arz etmektedir. Bu toplantı vesilesiyle Bozkır İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilen 2018 yılı projelerini değerlendirerek 2019 yılında yapılması gerekenler hakkında bir yol haritası çıkardık." dedi.

Bozkır İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğündeki toplantıya Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, Bozkır İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Salih Öncü ve Bozkır proje ekibi katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:08 Kaynak: AA

Oltan, Ekonomi
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