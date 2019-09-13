Bozkır'da üzüm hasatı başladı

Bozkır'ın Hamzalar Mahallesi'nde yetiştirilen üzümlerin hasatına başlandı.

Mahalledeki ilk üzüm hasatına Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı da katıldı.

Mahallede herkesin üzümcülükle uğraştığı, bin 85 nüfuslu Hamzalar Mahallesi'nde hasattaki yüksek verim yüzleri güldürdü. Üzüm rekoltesinin geçtiğimiz yıla göre daha iyi olduğunu belirten mahalle sakinleri, durumdan oldukça memnun.

Bağ bozumu için Hamzalar Mahallesi'nde bir üzüm bağına giren Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, üreticilerle birlikte hem üzüm hasatı yaptı, hem de kesilen üzümleri kurutmak için sergiye serdi.

Son yıllarda Hamzalar Mahallesi'nin bağcılıkta önemli mesafe kat ettiğini kaydeden Başkan Saygı, "Üreticilerimiz bu yıl ki hasattan çok memnun. Şu anda iç pazara hitap eden yaş ve kuru üzümlerimiz, mahalle sakinlerimize de ciddi ekonomik katkı sağlıyor. 1 ay boyunca devam edecek olan hasattan beklentimiz 3 ile 5 bin ton arası üzüm toplamayı hedefliyoruz. Toplanılan üzümler kimi mahalle sakinlerimiz yaş üzüm olarak iç pazara satıyor, kimi mahallelilerimiz pekmez yapıyor, kimisi de evlerin damlarında ve bahçe içlerine oluşturdukları sergide üzümleri kurutuyor. Bu rakamları arttırmak için ilçe olarak yoğun çaba harcıyoruz." dedi.