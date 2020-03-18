Bozkır'da yaşlılar için merdivenlere demir korkuluklar yapılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bozkır'da yaşlılar için merdivenlere demir korkuluklar yapılıyor - Son Dakika

Bozkır'da yaşlılar için merdivenlere demir korkuluklar yapılıyor

6 saat önce

Bozkır ilçesinin yukarı mahallelerini ilçe merkezi ile bağlantısını sağlayan yaya yolunda yaşlıların merdivenleri rahat inip çıkmaları için demir korkuluklar yapılıyor.

Bozkır'da yaşlılar için merdivenlere demir korkuluklar yapılıyor, System.String[]

Bozkır ilçesinin yukarı mahallelerini ilçe merkezi ile bağlantısını sağlayan yaya yolunda yaşlıların merdivenleri rahat inip çıkmaları için demir korkuluklar yapılıyor.

Konuya ilişkin bilgi veren Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, yapılan çalışmalarla mahallenin yaya ulaşımının da kolaylaşacağını söyledi.

Başkan Saygı, "Yukarı mahallemizin ilçe merkezi ile yaya yolu bağlantısı olarak yapılan merdivenler, uzun zaman önce yapılmış, ancak kullanım özelliğini büyük ölçüde yitirmişti. Belediye olarak başlattığımız çalışmayla merdivenler daha kullanışlı hale getirildi, yapılan korkuluklarla da tehlike önlendi ve vatandaşlarımızın iniş ve çıkışları kolaylaştı." dedi.

Öte yandan ilçede doğal gaz altyapı çalışmalarının hız kesmeden bu yıl da süreceğini ifade eden Saygı, "Yukarı mahallemizin belirli bir bölümünün doğal gaza kavuşması için mahallemizi 2020 yatırım planına aldık. Bu kapsamda ilk etapta kamu binalarımıza doğal gazı ulaştırmayı hedefliyoruz. Hastane, MYO binası, KYK yurdu bu sene doğal gaz kullanmaya başlayacak. Yatırım planının içerisine 1. Etap TOKİ konutlarını da dahil ettik. İmkan olursa buraya da doğal gazı ulaştırmayı hedefliyoruz. Aynı şekilde planlamamızda aksaklık olmaması durumunda hava şartları da elverişli olursa Yukarı Mahallemizin sokak aralarına da doğal gazı ulaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Sadettin Saygı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:32 Kaynak: AA

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