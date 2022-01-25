Bozkır'da yolda ailesiyle mahsur kalan bebeği jandarma ekipleri kurtardı - Son Dakika

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Hamzalar Mahallesinde hastalanan Hiranur bebek hastaneye götürülürken yolda kalınca, imdadına jandarma ekipleri yetişti.
Bozkır ilçesine bağlı Hamzalar Mahallesinde yaşayan 6 aylık bebek Hiranur Ç. yüksek ateş ve nefes darlığı nedeniyle rahatsızlandı.
Aile minik Hiranur'u sağlık kuruluşuna götürürken, yoğun kar yağışı nedeniyle araçları yolda kaldı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Bozkır Jandarma Komutanlığı ekipleri Hiranur bebeği ve yakınlarını alarak sağlık kuruluşuna yetiştirdi.
Kaynak: AA
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