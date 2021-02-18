Bozkır'daki "Aygırdibi mesire alanı" kışın fotoğrafçıların ve gezginlerin gözdesi - Son Dakika

Konya'nın Bozkır ilçesindeki Aygırdibi mesire alanı, kış mevsiminde fotoğrafçıların ve gezginlerin gözdesi oldu.

Bozkır ilçesine bağlı Karacahisar mahallesinde yer alan ve Çarşamba çayının kaynağını oluşturan Aygırdibi C Tipi mesire alanı, yörenin en önemli turizm alanlarından biri durumunda.

Her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Aygırdibi mesire alanı ve şelalesi, kar manzarasıyla da büyük ilgi görüyor.

Kış aylarında yağan kar ile beyaza bürünen Aygırdibi mesire alanı ve şelalesi, fotoğrafçıların, gezginlerin ve doğaseverlerin en çok tercih ettiği rotaların başında geliyor.

Fotoğraf sanatçısı Hasan Ali Aslan, AA muhabirine, bölgenin yaz aylarında da kış aylarında da farklı güzellikler sunduğunu belirterek, "Yazın aileler ve gençler burada oluyor. Tam aile yeri bir mesire alanı. Bölgenin kış güzelliği de bir başka güzeldir. Herkesi Aygırdibi mesire alanının kış güzelliğini görmeye bekleriz." dedi.