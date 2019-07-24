Son Dakika Haberleri: Bozkır Devlet Hastanesi'ne yeni uzman doktor
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Bozkır Devlet Hastanesi'ne yeni uzman doktor

55 dakika önce

Konya'nın Bozkır ilçesi Bozkır Devlet Hastanesi'nde, Sağlık Bakanlığının isteğe bağlı iller arası kurasıyla atanan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı göreve başladı.

Bozkır Devlet Hastanesi'ne yeni uzman doktor, System.String[]
Konya'nın Bozkır ilçesi Bozkır Devlet Hastanesi'nde, Sağlık Bakanlığının isteğe bağlı iller arası kurasıyla atanan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı göreve başladı.

Sağlık Bakanlığının 2019 Yılı Haziran Dönemi isteğe bağlı iller arası kurası ile Bozkır Devlet Hastanesi'ne atanan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Doktor Alparslan Ali İzki poliklinik hizmeti vermeye başladı.

Bozkır Devlet Hastanesi Başhekimi Halil İbrahim Taşcı yaptığı açıklamada, "Uzmanlığını Sbü Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamlayarak hastanemize göreve başlayan Uzman Doktor Alparslan Ali İzki'e görevinde başarılar dilerim. Yeni atama ile Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon poliklinik hizmetiyle başta hastanemiz olmak üzere Bozkır halkımıza hayırlı olmasını dilerim." dedi.
Devlet Hastanesi, Bozkır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:51 Kaynak: AA
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