Bozkır Devlet Hastanesinde görevli bir doktorda Kovid-19 tespit edildi - Son Dakika

Konya'nın Bozkır ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen doktor tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Söğüt Mahallesi'nde Kovid-19 hastalarının ilk muayenelerini yapan Bozkır Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli doktor A.D'ye, görevi sırasında virüs bulaştı.

Seydişehir Devlet Hastanesinde tomografisinin çekilmesi sonrasında virüsü kaptığı kesinleşen doktorun, Bozkır Devlet Hastanesinde tedavisine devam ediliyor.

Doktorun birlikte görev yaptığı bazı sağlık çalışanları da gözetim altına alındı.