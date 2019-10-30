Son Dakika Haberleri: Bozkır Filmi
Son Dakika Sinema Bozkır Filmi

Bozkır Filmi

1 saat önce

Bozkır filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Bozkır filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Köyde yaşayan Ahmet'in, evi ve karısının bahçedeki mezarı ile sarılmış bir hayatı vardır. Ahmet'in yaşadığı köyde gerçekleştirilen baraj çalışması, köyün tahliye edilmesini gerektirir. Ahmet'in yeğenleri, köyden ayrılmaya yanaşmayan adamı ikna etmeye çalışsalar da başarılı olamazlar. Her türlü yolu deneyen Ahmet'in yeğenleri, son olarak Ahmet'in yıllardır görüşmediği oğlu Harun'u köye çağırır. Yıllardır babası ile görüşmeyen Harun, annesinin ölümünden babasını sorumlu tutmaktadır. Bu yüzden Ahmet ile Harun'un yıllar sonra bir arada bulunması pek de sorunsuz olmaz. Annesinin mezarının sular altında kalmasını istemeyen Harun, mezarın taşınması ister. Ahmet ise bu fikre pek sıcak bakmamaktadır. Karar vermek için az bir zamanı kalan Ahmet ve Harun, bu süreçte kendileriyle ve geçmişle hesaplaşacaktır.

Yönetmen: Ali Özel

Senaryo: Ali Özel

Oyuncular: Ahmet Özel, Hakan Emre Ünal, Mücahit Koçak, Ozan Dağara, Elif Aydın

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Bozkır

Yapımcı Firma: Cinerama

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 87 dk.

Dağıtıcı Firma: Cinerama

Vizyon Tarihi: 01.01.2070


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Ali Özel, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:58 Kaynak: InterSinema.com
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