Son Dakika Haberleri: "Bozkır, geleceğin sınıflarına hazırlanıyor"
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"Bozkır, geleceğin sınıflarına hazırlanıyor"

2 saat önce

Mevlana Kalkınma Ajansı'nın 2019 Teknik Destek Hibe Programı kapsamında Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "BOZKIR, Geleceğin Sınıflarına Hazırlanıyor" projesi desteklenmeye uygun görüldü.

Mevlana Kalkınma Ajansı'nın 2019 Teknik Destek Hibe Programı kapsamında Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "BOZKIR, Geleceğin Sınıflarına Hazırlanıyor" projesi desteklenmeye uygun görüldü.

Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından projenin kabulü sonrasında Mevlana Kalkınma Ajansı toplantı salonunda MEVKA Genel Sekreteri Savaş Ülger ve Bozkır İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Dursun Budak tarafından proje için karşılıklı imzalar atıldı.

Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada "İlçemiz okulları için kurumumuz tarafından hazırlanan 'BOZKIR, Geleceğin Sınıflarına Hazırlanıyor' projesi kabul edilerek hayata geçiriliyor. Mevlana Kalkınma Ajansında imzaları atılarak hayata geçireceğimiz proje kapsamında Mesleki Gelişimde Dijital Dönüşüm Eğitmen Eğitimi kapsamında 20 öğretmenimiz ve 30 öğrencimize eğitim verilecek. Proje sonucunda ise eğitim alan öğretmenlerimiz dijital dönüşüm, geleceğin sınıfları, dijital beceriler ve proje hazırlama konularında profesyonel eğitim almış olacaklar." denildi.

Mevlana Celaleddin Rumi, Dönüşüm, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:06 Kaynak: AA
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