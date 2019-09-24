Bozkır Gençlerbirliği'nde bayrak değişimi

Bozkır ilçesinin yeşil sahalardaki temsilcisi Bozkır Gençlerbirliği'nin yönetim kurulu değişti.

Konya 1. Amatör kümede top koşturan Bozkır Gençlerbirliği 2019-2020 sezonunu öncesinde gerçekleştirilen olağanüstü kongre sonrasında takımın yönetim kurulu değişti.

Bozkır Gençlerbirliği, yeni sezonunda Kamil Gölgeli Yönetim Kurulu başkanlığındaki yeni yönetimle yoluna devam edecek.



Kulübün yapılan olağanüstü kongresi sonrasında yeni yönetim kuruluna Başkan Kamil Gölgeli, Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı Abdullah Uyanık, Recep Yeşil, Ali Koçak ve Mehmet Tekin girdi.

Kamil Gölgeli kongre sonrasında yaptığı açıklamada, "Bozkır Gençlerbirliği'mizin olağanüstü kongresini gerçekleştirerek takımımızın yeni yönetim kurulu organlarımız oluşmuştur. Bozkır Gençlerbirliği ilçemizin yeşil sahalarda ki temsilcisidir, takımımızın geçmişten günümüze kadar süre gelen faaliyetlerinde hizmet etmiş oyuncularından, teknik adamlarından tutunda tüm yönetim kadrosuna teşekkürü borç biliriz. Bu bir bayrak yarışıdır nasipse bu sezon takımımızın bulunduğu ligde başarı gösterebilmesi için ekip olarak gerekli çalışmalara hızlı bir şekilde başlayacağız." dedi.