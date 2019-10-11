Son Dakika Haberleri: Bozkır Gençlerbirliği yeni sezonda küfür istemiyor
Son Dakika Güncel Bozkır Gençlerbirliği yeni sezonda küfür istemiyor

Bozkır Gençlerbirliği yeni sezonda küfür istemiyor

48 dakika önce

Bozkır ilçesinin Konya Amatör Küme'de mücadele edecek Bozkır Gençlerbirliği Spor yeni sezonda tribünlerde küfürsüz bir sezon istiyor.

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Bozkır ilçesinin Konya Amatör Küme'de mücadele edecek Bozkır Gençlerbirliği Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor yeni sezonda tribünlerde küfürsüz bir sezon istiyor.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada "Konya Amatör Küme'de gerçekleştirilen karşılaşmalarda özellikle tribünlerden yükselen hakaret ve küfür seslerinin oyuncuların moral ve motivasyonunu bozduğu ve ailelerinde çocuk ve eşlerinin bu tarz ortamlardan dolayı gelemediğini gözlemliyoruz.

Bu dönem Bozkır Gençlerbirliği takımı olarak fair play ruhu ile sahalarımızda ve takımımıza gönül vermiş tüm taraftarlarımızdan spora yakışan bir atmosfer istiyoruz. Bu şekilde bir ortam oluşturularak maçlarımıza Bozkır'a ve takımımıza gönül vermiş tüm ailelerimizi de davet ediyoruz." denildi.

Bozkır Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mehmet Özçelik AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizler sahada elimizden geldiğince mücadelemizi sürdüreceğiz, sizlerin de elinizden gelen desteği vereceğinizi biliyoruz. Bu sezon başlatmış olduğumuz fair play ruhunu sezon sonuna kadar sürdürmek dileğiyle." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:56 Kaynak: AA
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