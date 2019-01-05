Son Dakika Haberleri: Bozkır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne Yeni Atama

Bozkır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne Yeni Atama

54 dakika önce

Konya'nın Bozkır ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne Erdal Erdoğan atandı.

Bozkır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne Yeni Atama, System.String[]
Konya'nın Bozkır ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne Erdal Erdoğan atandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile değişen Gençlik ve Spor Bakanlığı teşkilat yapısının taşra teşkilatında, Bozkır'da Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü için görevlendirme yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdür Vekilliği görevini yürüten Erdoğan Erdal 2 Ocak 2019 tarihi itibari ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü görevine atandı.

Yeni yapılanmayla, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ilçede bulunan, Gençlik Merkezi, okul sporları, Gençlik ve Spor Bakanlığının yetkisinde bulunan hizmetlerin yürütülmesini sağlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:59 Kaynak: AA

Konya, Bozkır, Güncel
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