Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Özgür, okul idarecileriyle buluştu - Son Dakika

Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Özgür Tunç, yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala, okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya geldi.

İlçedeki Derviş Mustafa Öztunç İlkokulu, Bozkır Anadolu Lisesi ve Atatürk Ortaokulu'nu ziyaret eden Tunç, mesleki eğitim çalışması gerçekleştiren ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarını sürdüren öğretmen ve idarecilerle istişare toplantısı yaptı.

Ziyaret edilen okullara, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından siperlik, maske ve dezenfektan dağıtımı yapıldı.