Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürü Tunç'dan okullara ziyaret
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Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Özgür Tunç, ilçedeki okulları ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:18 Kaynak: AA
Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Özgür Tunç, ilçedeki okulları ziyaret etti.
Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Özgür Tunç, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı seminer çalışmaları gerçekleştirilen okulları ziyaret ederek, idarecilerile ve eğitimin en önemli yapı taşı olan öğretmenlerle istişarelerde bulundu.
Müdür Tunç, yeni eğitim ve öğretim yılı olan 2019-2020'nin öğretmen ve idarecilerimize hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
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