Son Dakika Haberleri: Bozkır İlçe Milli Eğtim Müdürü göreve başladı
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Bozkır İlçe Milli Eğtim Müdürü göreve başladı

1 saat önce

Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Özgür Tunç görevine başladı.

Bozkır İlçe Milli Eğtim Müdürü göreve başladı, System.String[]
Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Özgür Tunç görevine başladı.

Son Milli Eğitim Bakanlığı kararnamesiyle ataması yapılan Tunç, görevine başlasının akabinde yaptığı açıklamada "Memleketim olan Bozkır ilçemizde bugün göreve başlamış olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyorum. Bu ağır ve onurlu görevi ifa ederken, ön yargılardan uzak, yeniliklere açık, katılımcı, istişareyi, sevgi, saygı ve hoşgörüyü önde tutan bir anlayış içerisinde bulunacağım. Aldığımız bayrağı daha ileriye götürmek için elimizden gelen her türlü gayreti ve çabayı sarf ederek bilgimizi, becerimizi ve deneyimlerimizi bu amaç için aktaracağız." dedi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:13 Kaynak: AA
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