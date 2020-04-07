Bozkır ilçesinde Askıda ekmek projesi başladı - Son Dakika

Konya'nın Bozkır ilçesinde hayata geçirilen "Askıda Ekmek" projesiyle ihtiyaç sahiplerinin ekmekleri, hayırseverler tarafından karşılanacak.

Konya'nın Bozkır ilçesinde faaliyet gösteren Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Derneği (BİMDER) tarafından organize edilen "Askıda Ekmek" projesiyle, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan ekmekler Bozkır merkez ve Sarıoğlan mahallelerinde ekmek satan işletmelerde fazladan ekmek ücreti ödeyen hayırseverler tarafından karşılanıyor.

Bozkır'da hayata geçirilen askıda ekmek projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan BİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Görür, şunları kaydetti:

"Bozkırımıza hizmet için çıktığımız bu yolda, ülkemizin içinde bulunduğu bu zor durumda da Bozkırımızın ve Bozkır halkımızın yanındayız. İhtiyacı olan hemşerilerimiz, Bozkır Tadım Taş Ekmek ve Sarıoğlan Karazor işletmelerinden herhangi bir ücret ödemeden ihtiyaçları kadar ekmek alabilirler. Yine bu kampanyaya destek olmak isteyen kardeşlerimiz varsa ücretsiz ekmeğin alındığı işletmelere diledikleri kadar ekmek ücreti ödeyerek bu kampanyaya dahil olabilirler. Maksadımız, hiçbir hemşerimizin bu sıkıntılı süreçte zor durumda kalmamasıdır. Bu vesileyle bu kampanyaya destek olan ve olacak olanlardan Rabbim razı olsun."