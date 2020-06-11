Bozkır İmam Hatip Ortaokulu Hafızlık Proje okulu oldu - Son Dakika

Bozkır İmam Hatip Ortaokulu yeni eğitim öğretim döneminde Hafızlık Proje okulu oldu.

Bozkır İlçe Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol sonrasında Bozkır İmam Hatip Ortaokuluna Eylül 2020 itibarıyla öğrenci alımına başlanacağı bildirildi.

Okulun Proje okulu haline gelmesi hakkında açıklamalarda bulunan Bozkır Bimder Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Görür, şunları kaydetti:

"İlçemizdeki en büyük eksiklerimizden bir tanesini daha gidermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bozkır İmam Hatip Ortaokulumuz Eylül ayı itibarıyla Hafızlık Proje okulu olmuştur. Bu gelişme sonrasında öğrencilerimiz herhangi bir yıl kaybı yaşamadan aynı anda hem hafızlık yapıp hem de derslerine devam edebileceklerdir. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeklerini esirgemeyen tüm herkese Derneğimiz adına teşekkür ederiz. Hafızlık Proje okulumuz ilçemize hayırlı olsun."

Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen Hafızlık Proje okulu protokolü imza törenine İlçe Müftüsü Seyit Böğet, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Özgür Tunç, Bozkır İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Bekir Yıldırım ve Bozkır Bimder Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Görür katıldı.