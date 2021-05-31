Bozkır'ın 3 mahallesine sondaj kuyusu açıldı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Bozkır'a bağlı Yelbeği, Hisarlık ile Işıklar mahallelerine sürekli ve sağlıklı içme suyu sağlamak için sondaj kuyuları açtı.

KOSKİ'den yapılan açıklamada, 16 litre/saniye debili su temini gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir'in şu görüşlerine yer verildi:

"Su seviyeleri ve verimleri düşen su kuyularının mahallenin içme suyu ihtiyaçlarını karşılayamadığı incelenmiş ve yeni sondaj çalışmalarının yapılması zorunlu hale gelmişti. Yelbeği Mahallesi'ne 340 metre derinlikte sondaj vurulmuş ve 6 litre/saniye debili su temin edildi. Hisarlık Mahallesi'ne 363 metre derinlikte vurulan sondajla 4 litre/saniye debili su bulunmuş ve Işıklara Mahallesi'nde de 371 derinlikte sondajla 6 litre/saniye debili su temini sağlandı. Toplam 16 litre/saniye debili temin edilen su, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilecek miktardadır. Açılan kuyuların, enerji temini, su deposu ve mevcut su şebeke bağlantılarının ivedilikle yapılmasıyla, mahallelere içme ve kullanma suyu verilmeye başlanacaktır. İçme suyu sıkıntısı yaşanan diğer bölgelerde de çalışmalarımız devam etmektedir."