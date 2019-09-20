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Bozkır'ın sorunları için çözüm arayışları

1 saat önce

Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, İstanbul'da Bozkırlılarla bir araya gelerek istişare toplantısı yaptı.

Bozkır'ın sorunları için çözüm arayışları, System.String[]

Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, İstanbul'da Bozkırlılarla bir araya gelerek istişare toplantısı yaptı.

Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, KONSİAD Başkanı Kemal Çelik, İstanbul'da Bozkırlılar Vakfı Başkanı Kamil Bilgin, Bozkırlılar Derneği Başkanı Mustafa Göksu, çeşitli Bozkır derneklerinin başkanları ile bir araya geldi.


Bozkır'ı istihdam, ekonomi, üretim, sosyal ve kültürel anlamda daha ileriye taşımak için yapılan istişare toplantısında konuşan Sadettin Saygı, "Tüm Bozkırlı hemşehrilerimizin birlik ve beraberliğiyle her platformda gurur duyuyoruz. Birbirine böylesine yürekten ve gönülden bağlı, her bir Bozkırlının Bozkır'a hizmet için yarıştığı başka bir ilçe bulunmamaktadır. Bu vesileyle bizleri bugün burada bir araya getiren başta vakıf ve dernek başkanlarımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bu birlikteliğimizin ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. 1 ay sonra yatırım önerilerini istişare etmek için tekrar bir araya geleceğiz ve Bozkır'a istihdam sağlayacak projelerin ilk somut adımını atmış olacağız." dedi.

Sadettin Saygı, Kemal Çelik, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:44 Kaynak: AA
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